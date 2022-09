Tout savoir sur La voie des Etoiles Pixar Fest | Guide Disney Dreamlight Valley

Même si pour l’instant Disney Dreamlight Valley est disponible en accès anticipé payant, vous savez que le jeu est destiné à devenir un free-to-play dès 2023, et ce sur toutes les plateformes. Comme tout bon free-to-play actuel, le jeu ne déroge pas à la règle du classique passe de saison ou passe de combat en fonction des jeux. Nous vous expliquons tout dans cet article récapitulatif du passe saisonnier de cette première saison du jeu.

C’est quoi La Voie des Etoiles Pixar Fest ?

La Voie des Etoiles constitue le Passe saisonnier de Disney Dreamlight Valley. Pour l’heure prévu pour durer environ un mois, les passes du jeu vous permettent, en réalisant des missions ou en achetant des jetons de débloquer des récompenses pour décorer vos habitations ou encore habiller votre personnage. Pour le lancement du jeu, les développeurs ont voulu faire honneur au Pixar Fest 2022 en incluant pléthores de héros de leur univers comme Cars (Flash Mc Queen), Buzz L’éclair, Là-Haut ou encore Les Indestructibles par exemple.

Tout joueur ou joueuse débloque le passe saisonnier gratuit dans l’onglet « Evénement » du menu. Là, vous avez le choix entre réaliser les 3 missions présentes à l’écran (et qui sont automatiquement remplacées dès que vous avez récupéré vos jetons de récompense afin de les dépenser pour acheter les récompenses du passe saisonnier), ou alors acheter le passe premium vous permettant de bénéficier non plus de 3 missions différentes mais de 6 pour augmenter votre productivité en jetons Pixar, mais aussi la quantité de récompenses et de pierres de lune à obtenir.

Attention cependant puisque le passe premium vous demandera de débourser 2500 pierres de lune tout de même pour pouvoir en profiter, sachant qu’il vous rapportera 2175 pierres de lune une fois entièrement complété. Vous pouvez choisir vos récompenses dans les pages, la seule limite est située dans le fait que vous devez acheter au moins 3 récompenses sur une page pour pouvoir passer à la suivante.

Au total, si on résumé tout ce que l’on sait :

Le passe contient 36 récompenses dont 21 exclusives au passe premium qui coûte 2500 pierres de lune

dont qui coûte Il permet de rapporter entre 500 et 2175 pierres de lune (standard ou premium)

(standard ou premium) Il vous faudra dépenser 160 jetons de monnaie Pixar pour tout avoir dans le passe standard

pour tout avoir dans le passe standard ou encore 510 jetons de monnaie Pixar pour avoir tout le passe premium

Demandez le programme

Dans le détail, voici les récompenses octroyées par ces 6 pages de récompenses. Vous trouverez à côté de chaque récompense le nombre de jetons Pixar nécessaire à leur obtention, le nom de l’œuvre entre parenthèses d’où est tirée la récompense, ainsi que parfois la mention PREMIUM précisant qu’il s’agit d’une récompense uniquement disponible si vous avez upgradé votre passe saisonnier.

Page 1

Autocollant (Les Indestructibles) – 5 jetons Maquette vaisseau XL-15 (Buzz L’éclair) – 10 jetons PREMIUM Autocollant Grape Soda (Toy-Story ou Là-haut) -5 jetons PREMIUM 100 pierres de lune – 6 jetons Autocollant Guitare (Coco) – 5 jetons PREMIUM Décoration Papel Picados (Coco) – 20 jetons Ecureuil Indestructible (Les Indestructibles) – 40 jetons PREMIUM TOTAL : 91 jetons



Page 2

Pinata Burro (Coco) – 20 jetons PREMIUM Autocollant (Là-haut) – 5 jetons 200 pierres de lune – 12 jetons PREMIUM Autocollant Fusée SR (Buzz L’éclair) – 5 jetons Autocollant éclair 95 (Cars) – 5 jetons PREMIUM Présentoir de tenue Ranger de l’Espace (Buzz L’éclair) – 20 jetons PREMIUM Tenue Les Indestructibles avec bottes (Les Indestructibles) – 25 jetons TOTAL : 92 jetons



Page 3

Autocollant (Coco) – 5 jetons Autocollant Edna (Les Indestructibles) – 5 jetons PREMIUM Tee-shirt « Live the Music » (Coco) – 15 jetons Autocollant Flash McQueen (Cars) – 5 jetons PREMIUM 400 pierres de lune – 24 jetons Montgolfière de ballons « Adventure is out there ! » (Là-haut) – 20 jetons PREMIUM Présentoir de tenue « Mr Indestructible » (Les Indestructibles) – 20 jetons PREMIUM TOTAL : 94 jetons



Page 4

500 pierres de lune – 30 jetons PREMIUM Autocollant Jack-Jack (Les Indestructibles) – 5 jetons Coupe Piston (Cars) – 10 jetons Âtre de cheminée de Fredricksen (Là-haut) – 10 jetons Autocollant chat SOX (Buzz L’éclair) – 5 jetons PREMIUM Véhicule Elasticycle (Les Indestructibles) – 20 jetons PREMIUM Tenue Les Indestructibles avec cuissardes (Les Indestructibles) – 25 jetons PREMIUM TOTAL : 105 jetons



Page 5

Tee-shirt Pixar Fest 2022 – 15 jetons Autocollant (Coco) – 5 jetons Guitare de Miguel (Coco) – 10 jetons PREMIUM 800 pierres de lune – 48 jetons PREMIUM Autocollant Piston Cup (Cars) – 5 jetons Veste de course Flash McQueen (Cars) – 15 jetons PREMIUM Lit de course de Mc Queen (Cars) – 20 jetons PREMIUM TOTAL : 118 jetons



Page 6

175 pierres de lune – 10 jetons PREMIUM TOTAL : 10 jetons



Voilà, vous savez désormais tout ce qu’il faut savoir sur ce premier passe saisonnier qui doit durer un bon mois d’après les développeurs, avant une réinitialisation complète on vous le rappelle, alors ne tardez pas trop pour récupérer vos récompenses. N’hésitez pas à visiter notre guide complet pour découvrir davantage d’astuces pour progresser plus vite dans Disney Dreamlight Valley.