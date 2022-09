Nos astuces pour optimiser vos cultures et récoltes | Guide Disney Dreamlight Valley

L’une des particularités de Disney Dreamlight Valley, le dernier né signé Gameloft et Disney, est qu’il combine adroitement quêtes narratives et housing, entendez par là que le jeu vous demanderez de gérer votre ville, sa disposition, mais aussi de planter et cultiver bon nombre d’aliments afin de préparer de multiples recettes vous permettant de progresser dans l’histoire par exemple.

Mais ce farming, parce que ça en est assurément, nécessite quelques explications pour être pleinement utilisé. Voici nos astuces pour optimiser au maximum vos actions dans le jeu.

N’oubliez pas d’arroser vos plantations

Cela peut paraitre évident, mais si vous souhaitez pouvoir faire fructifier vos actions et ainsi récolter au maximum de cultures pendant vos séances de jeu, il vous faudra songer à arroser vos plantations aussi souvent que nécessaire. Pour cela, deux solutions : faire un tour dans tous vos biomes pour repérer vos graines en devenir, ou alors utiliser votre menu carte pour repérer les icones rouges signifiant que certains plants ont un besoin urgent d’être arrosés.

D’ailleurs, nous vous recommandons de planter tous vos plants au même endroit pour plus de confort à la récolte. Vous pouvez cependant creuser et planter où vous le souhaitez grâce à vos outils royaux débloqués en tout début de partie. Sachez que vos plants prêts à être ramassés ne pourrissent pas et vous attendront sagement, et que récolter ne vous coutera pas d’énergie, à l’inverse de creuser et planter.

Allez faire un tour avec vos amis

Une des manières les plus lucratives de gagner en récoltes, mais aussi en niveau d’amitié par la même occasion, est d’inviter un ami à vous suivre avant d’entamer votre période de plantation et récolte (sélectionnez l’option de dialogue « Allons faire un tour ! »). Prenez de préférence un ami que vous avez attribué en tâche de récolte ou de cueillette pour plus d’efficacité.

Ceux-ci pourront même vous délivrer davantage de ressources que prévu car étant spécialistes dans ce domaine. C’est une astuce très utile mais qui est couramment oubliée par les joueurs et joueuses ne prenant pas le temps d’aller parler à leurs amis.

Réorganisez votre terrain de jeu

Enfin, notre dernière astuce pour optimiser au maximum vos récoltes et cultures est de penser à réorganiser votre terrain de jeu. Nous vous disions plus tôt qu’il était préférable de placer vos points de récolte au même endroit. Mais il faut savoir que tout, ou presque dans Disney Dreamlight Valley, peut être déplacé et ainsi ramené à votre goût : maisons, arbres etc. Les arbres étant en quantité fixe et ne pouvant être ajoutés pour l’instant, il vous faudra parcourir tout votre royaume pour récupérer les pommes par exemple.

Mais rien ne vous empêche de vous créer une immense zone de potager et de verger afin de tout placer au même endroit et ainsi faire fructifier vos déplacements et investissements, si ce n’est l’harmonie et la beauté du paysage.

Avec toutes ces astuces, vous devriez désormais être davantage efficace dans vos démarches de farming dans le jeu. N’hésitez pas à parcourir nos autres guides pour tout savoir sur Disney Dreamlight Valley.