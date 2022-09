Sorti le 6 septembre dernier, Disney Dreamlight Valley est pour l’heure seulement en accès anticipé nécessitant l’achat d’un Pack fondateur, sur PC, consoles PlayStation et Xbox ainsi que sur Nintendo Switch. Si vous avez envie de vous lancer dans l’aventure mais que vous ne savez pas par où commencer, nous vous proposons un guide complet sur 10 choses à savoir, assorties de nos conseils avisés pour tout comprendre des mécaniques du jeu et progresser plus efficacement dans votre mission.

Nos 10 conseils et astuces pour bien démarrer dans Disney Dreamlight Valley

Trouvez vos outils royaux

La première chose à faire quand vous démarrez votre épopée dans Disney Dreamlight Valley, c’est de récupérer vos outils royaux : pioche, canne à pêche, appareil photo, arrosoir ou encore une pelle, tous ces outils vous seront extrêmement utiles au quotidien pour avancer dans le jeu. Ces outils sont disséminés dans les premiers biomes du jeu, suivez les quêtes données par Merlin pour les retrouver et ainsi constituer votre arsenal complet.

Soyez radins

Cela peut paraître étonnant, mais pour ne pas vous retrouver bloqués au bout de quelques heures de jeu, il vous faudra gérer votre argent, vos pièces et autres Dreamlight avec parcimonie afin d’acheter les objets nécessaires à la résolution de quêtes, plutôt que la belle robe ou le magnifique meuble qui vous fait envie. Vous aurez tout à loisir d’organiser tout cela par la suite avec gardez précieusement vos deniers.

Pour en apprendre plus sur la gestion des monnaies dans Disney Dreamlight Valley, nous vous recommandons de lire nos guides dédiés à celles-ci :

Organisez judicieusement votre inventaire

Ici, on aborde un point capital dans le jeu. Rapidement, vous serez confrontés à un inventaire trop petit. Seules 21 petites places sont disponibles au début alors il vous faudra tout d’abord économiser pour agrandir votre inventaire à 28 places. Cela vous en coûtera 5 000 pièces en or. Pour l’agrandir, rendez-vous dans votre maison. Sachez par ailleurs que plus de 20 000 pièces seront demandées pour les autres lignes d’inventaire donc vous aurez le temps avant de les débloquer.

Deuxième point, essayez de ramasser tout ce que vous pouvez sur le terrain. Néanmoins, vous devrez vous débarrasser d’un très grand nombre d’objets. Pour cela, vendez-les ou jetez-les mais tentez toujours de garder un exemplaire de chaque objet (au moins rare) dans votre inventaire certes, mais surtout dans votre coffre présent dans votre maison.

De plus, sachez que vous pouvez construire vos propres coffres (de manière illimitée) contre seulement 25 bois tendes et 25 pierres grâce à l’établi d’artisanat débloqué au fil de l’avancée dans vos missions, et que vous pourrez placer n’importe où dans la vallée, tout en offrant 16 emplacement supplémentaires. A vous les coffres spécialisés en gemmes, en légumes, en fruits etc. De rien, c’est cadeau !

Partez vous balader avec vos amis et faites-leur plaisir

Une autre option très importante pour faire fructifier vos parties et ainsi débloquer davantage de quêtes pour avancer, passez du temps avec vos amis. Allez les voir, à tour de rôle, chaque jour, pour échanger quelques mots dans une conversation, leur offrir des cadeaux (en particulier ceux qu’ils aiment ce jour-là) et proposez-leur de venir se balader avec vous en choisissant l’option « Allons faire un tour ! ». De ce fait, ils vous rapporteront des ressources supplémentaires tout en gonflant votre niveau d’amitié avec eux.

Pour en apprendre plus sur cette spécificité de gameplay dans Disney Dreamlight Valley, n’hésitez pas à consulter notre guide dédié au niveau d’amitié.

Retirez les épines nocturnes que vous rencontrerez

Cette astuce vous semblera évidente, mais il faut savoir que les épines que vous enlèverez sont amenées à repousser au fil des jours. Profitez de vos balades pour arracher ces mauvaises herbes et ainsi libérer le royaume de cette malédiction, tout en récoltant au passage quelques récompenses, pièces et autres objets.

Réparez les points de téléportation

A chaque fois que vous pénétrerez dans un nouveau biome, allez débloquer le point de téléportation. Ce sont ces puits présents au sein des environnements, et qui vous permettront de vous déplacer plus rapidement dans la vallée. Cela coûte de l’argent mais c’est capital pour gagner en rapidité et en efficacité. Pas de panique si vous ne pouvez pas les débloquer au niveau, tout cela se fait naturellement au cours d’une quête du jeu.

Pour en apprendre davantage sur le déplacement rapide, nous vous avons concocté un guide spécifique à celui-ci.

Améliorez les stands de vente de Dingo mais ne vendez pas tout !

Très rapidement dans le jeu, on vous conseillera d’implanter des boutiques de ventes d’objets tenues par Dingo. Il vous faut absolument les réparer et les ouvrir dès que possible (cela coûte de l’argent forcément) car elles pourront vous être utiles pour obtenir de précieux objets ou légumes rares.

Ces stands doivent être améliorés pour encore plus être généreux mais surtout, ils vous permettent de vendre ce qui se trouve dans votre inventaire. Un conseil : ne vendez pas tout et référez-vous à notre conseil concernant l’inventaire, gardez un exemplaire de tout ce qui peut être gardé et ne vendez pas vos gemmes à foison, Picsou en aurait bien besoin.

Soyez curieux

Dans Disney Dreamlight Valley, même si la quasi-totalité de vos actions doit répondre à une trame toute tracée, il ne faut pas hésiter à être créatifs ou curieux pour tenter quelques expériences, cela pourrait être fort bénéfique. Par exemple, profitez des talents de Rémy de Ratatouille pour concocter davantage de plats et mets délicieux et ainsi agrémenter votre livre de recettes en y allant au talent comme on dit, ou encore pensez à pêcher un peu partout, y compris hors des ronds de pêche pour notamment trouver des algues, capitales dans la fabrication des cordes et donc dans l’artisanat.

Surveillez vos plantations

En plus de l’aide aux habitants et de la résolution de quêtes, le jeu vous demandera de planter, arroser, faire pousser et récolter divers légumes, fruits et autres fleurs, afin d’en offrir à vos amis mais aussi de préparer de magnifiques recettes. Mais ces plantations ne donneront pas de magnifiques tomates toutes seules, à vous de les arroser, surveiller qu’elles ne sèchent pas, par exemple en utilisant votre carte qui montre vos plants asséchés.

Pour vous permettre en savoir plus sur l’optimisation des récoltes et cultures, nous vous proposons un guide adapté et complet sur cette mécanique du jeu.

Faites confiance à votre carte

Enfin, notre dernier conseil portera sur l’utilité de la carte. En plus d’être détaillée et suffisamment claire, elle vous permettra de repérer en un clin d’œil vos amis qui se déplacent sur le terrain de jeu, mais aussi les points de téléportation, vos plantations qui demandent à être arrosées, tout en indiquant les endroits où vous pourrez récolter des fruits et légumes par exemple. Une alliée hors-pair à ne surtout pas négliger.

Voici qui clôture notre guide du débutant pour Disney Dreamlight Valley. Si vous suivez ces conseils, vous devriez commencer sur de bonnes bases votre épopée dans la vallée. Pour davantage d’informations, astuces et guides, vous pouvez retrouver notre guide complet sur le jeu.