GTA : Dr. Dre travaillerait sur des musiques pour la licence selon Snoop Dogg

Avec l’annonce des remaster, GTA est en ce moment sur toutes les lèvres, de même qu’un certain GTA VI qui se fait toujours autant désirer. Quelques nouvelles en musique avec le rappeur Dr.Dre qui plancherait actuellement sur des morceaux pour la licence, mais pour quel jeu exactement ?

Snoop Info

Dans une interview avec Rolling Stone, le rappeur Snoop Dog déclare qu’il participe à des morceaux sur lesquelles Dr. Dre serait en train de travailler pour « le prochain jeu GTA« . Le problème est qu’il est difficile de savoir s’il fait référence à Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edtion ou bien au GTA VI qui arrivera sans doute dans, au moins, 4 ans selon plusieurs sources de l’industrie. Voici ce qu’il raconte avec la verve qu’on lui connait :

« Je sais qu’il est en studio. Je sais qu’il est en train de faire de la p*tain de musique. Et une partie de cette musique est liée au prochain GTA qui sortira. Donc je pense que ça va être de cette manière que sa musique va sortir, à travers le jeu GTA. »

Difficile alors d’être sûr de quel titre il est question d’autant que Rockstar n’a pas encore donné de confirmation quant au retour de toutes les chansons des différentes stations de radio pour sa trilogie. En effet, le renouvellement des droits d’exploitation peut éventuellement être un frein si jamais la compagnie voulait retrouver la liste d’origine au complet. D’où la possibilité de compenser le manque avec de nouveaux titres. Toutefois, l’hypothèse GTA VI est également très plausible.

Rappelons que le rappeur a déjà eu droit à sa modélisation dans GTA V dont la version Next-gen a d’ailleurs été récemment reportée à 2022. GTA The Trilogy – The Definitive Edition sortira le 11 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, en version dématérialisée.