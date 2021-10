GTA The Trilogy sortira le 11 novembre, tout savoir sur la compilation

Aujourd’hui, on célèbre les 20 ans de la sortie de GTA III, un opus qui a drastiquement marqué la série des GTA et le milieu du jeu vidéo en général. Il fallait donc s’attendre à ce que Rockstar sorte du silence dès aujourd’hui concernant la GTA The Trilogy – The Definitive Edition, qui a été annoncée il y a quelques jours sans pour autant donner de date. On sait maintenant quand la compilation va sortir, et à quel prix.

Il faudra payer le prix fort

Vous pouvez donc prendre vos agendas et noter que GTA The Trilogy – The Definitive Edition arrivera dans un premier temps le 11 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, en version dématérialisée. La compilation prend donc le créneau qui était auparavant réservé au remaster next-gen de GTA V, qui a été décalé à 2022. Il faudra attendre le 7 décembre pour avoir droit à des versions physiques.

On sait maintenant aussi à quel prix est affiché cette collection. Il faudra donc compter 60 euros pour mettre la main sur GTA The Trilogy – The Definitive Edition.

Histoire de justifier ce prix, Rockstar déclare sur son site officiel que les remasters ont été revus en incorporant les contrôles de GTA V, notamment pour la visée, et que la distance d’affichage a été augmentée, en plus des habituelles améliorations visuelles que l’on est en droit d’attendre avec ce type de portage.

Le tout sera affiché en 4K / 60 fps sur PS5 et Xbox Series, le DLSS sera bien supporté, et le gyroscope sera présent sur Switch.