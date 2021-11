GTA: The Trilogy – The Definitive Edition est désormais disponible

Rockstar n’a décidément pas envie de passer tout de suite au sixième épisode de la saga GTA, et pour faire patienter les fans, c’est GTA: The Trilogy – The Definitive Edition qui va nous occuper pendant quelques temps. Révélée il y a de cela quelques semaines, la compilation est désormais disponibles sur toutes les consoles et sur PC.

Les remasters sont arrivés

Pour rappel, GTA: The Trilogy – The Definitive Edition est une compilation regroupant GTA III, Vice City ainsi que San Andreas. Les trois opus PS2 arrivent ici dans une version liftée, remise au gout du jour avec des graphismes améliorés, une distance d’affichage plus élevée, de la 4K sur les plateformes qui permettent cela, et des contrôles revus, plus proches de ceux de GTA V.

Depuis 16 heures aujourd’hui, le titre est normalement disponible dans toutes les boutiques dématérialisées. En revanche, il faut noter que les versions physiques ne sortiront que le 7 décembre prochain, et sont déjà disponibles en précommande.

GTA: The Trilogy est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.