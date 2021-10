La version boîte de GTA Trilogy est disponible en précommande

Pour fêter le 20ème anniversaire de GTA III, Rockstar a enfin annoncé la date de sortie de la GTA Trilogy, prévue pour le 11 novembre en version dématérialisée. Mais de nombreuses personnes vont attendre le 7 décembre prochain avant de se procurer le jeu, étant donné que c’est à cette date qu’il sera disponible en version boîte. Et les précommandes de ces versions ont justement démarré, notamment sur le site de la Fnac.

Où précommander GTA Trilogy ?

Il est désormais possible de réserver votre exemplaire de la GTA Trilogy sur PS4, Xbox One/Series et Nintendo Switch. Comme annoncé précédemment, cette trilogie est pour l’instant tarifée à 59,99€ sur les consoles Sony et Microsoft, tandis qu’elle est disponible à 49,99 € sur Switch.

Il faut également noter que la version Switch nécessitera un téléchargement supplémentaire pour retrouver l’intégralité de la trilogie.

Rappelons que GTA Trilogy sortira donc le 7 décembre prochain en version boîte.