Gran Turismo : Un film en développement avec le réalisateur de District 9 ?

Sony mise de plus en plus sur l’export de ses licences vers le monde du cinéma et des plateformes de SVOD, comme Jim Ryan a pu le confirmer hier avec pas moins de 10 projets d’adaptations qui seraient actuellement en développement. Parmi elles, il semblerait qu’une série Gran Turismo soit actuellement en pleine réflexion, mais le très sérieux et fiable Deadline n’est pas de cet avis, et affirme plutôt que c’est un film qui serait en développement.

Gran Turismo au cinéma ?

Le site avance donc de son côté que Sony Pictures et PlayStation Productions planche actuellement sur une adaptation de Gran Turismo en film, affirmant que les rumeurs de série sont fausses. Le projet serait encore à un stade d’avancement très précoce, mais le studio a déjà un réalisateur en tête pour réaliser le film.

Et pas n’importe qui, puisque l’on parle de Neill Blomkamp, célèbre réalisateur de District 9 et d’autres films de science-fiction. Oui, nous aussi on a un peu de mal à faire le lien avec Gran Turismo en regardant la filmographie du réalisateur, mais bon. Pour l’instant, rien de confirmé, mais le projet avance.

Difficile de savoir ce qu’il en est vraiment, et il est possible qu’il y ait eu une confusion au moment de la déclaration de Jim Ryan, qui parlait d’une série. Dans tous les cas, il faut s’attendre à ce que Gran Turismo soit très prochainement porté sur petit ou sur grand écran.