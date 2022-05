Sony semble confirmer l’existence des séries Horizon (Netflix), God of War (Amazon), et Gran Turismo

Le Sony Corporation’s Business Segment Briefings 2022 a été riche en informations cette nuit, avec PlayStation qui a précisé les contours de sa stratégie à venir pour les prochaines années. Mais en dehors des jeux, le groupe prévoit aussi de continuer sa croissance dans le domaine du cinéma et des séries. Alors que l’on attend la diffusion prochaine de la série The Last of Us sur HBO, Jim Ryan semble avoir révélé l’existence de trois autres projets, qui n’étaient qu’au stade de rumeurs, à savoir des séries Horizon, God of War et Gran Turismo.

PlayStation multiplie les séries

Durant une séance de questions-réponses suite à la présentation, qui a ensuite été rapportée par Press Start Australia via Resetera, Jim Ryan aurait apparemment confirmé l’existence de ces séries. Etant donné que cette séance n’a pas été filmée, on prendra ces déclarations avec des pincettes pour le moment.

Jim Ryan aurait alors déclaré qu’une série Horizon était en développement et serait diffusée sur Netflix, ce qui est tout de même une annonce majeure, même si aucun autre détail n’a été donné. Il faudra donc attendre la confirmation de Netflix avant d’en être sûr.

Le CEO de PlayStation a aussi confirmé l’existence de la série God of War à destination d’Amazon Prime, qui a déjà été révélée par Deadine, et qui semble donc bien être en chemin. Là encore, aucune autre information à se mettre sous la dent, comme pour la série Gran Turismo, elle aussi apparemment évoquée, mais qui n’aurait pas encore de diffuseur.

Sony déclare aussi avoir 10 projets d’adaptations actuellement en développement. En plus de ces trois-là, on compte aussi la série The Last of Us, le film Ghost of Tsushima et la série Twisted Metal. On imagine aussi qu’un Uncharted 2 est envisageable étant le succès du premier film avec Tom Holland.