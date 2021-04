Genshin Impact : La version 1.5 sera présentée demain, des premières informations sur les changements

La version 1.4 aura bien occupé les joueurs de Genshin Impact pendant quelques semaines, mais tous les regards sont désormais portés vers la version 1.5. S’il elle n’arrivera pas avant à peu près deux semaines, miHoYo tiendra un livestream spécial dès demain pour nous présenter ce qu’elle nous réserve.

La résine des boss diminuée

La présentation spéciale de la version 1.5 de Genshin Impact aura lieu le 16 avril à 18 h 00 (UTC+2). De plus, des codes d'échange et d'autres petits cadeaux vous attendront pendant le visionnage.

Cette présentation aura donc lieu dès demain le 16 avril à 18 heures chez nous. Cependant, les plus impatients pourront découvrir le nouveau contenu dès 14 heures, à condition de suivre le livestream chinois. On y découvrira certainement de nouveaux personnages qui ont malheureusement déjà leaké depuis quelques semaines, et on espère découvrir la version PS5 qui a été annoncée récemment.

D’ici là, on peut déjà profiter d’une FAQ des développeurs qui annoncent plusieurs changements pour la 1.5. Tout d’abord, le point majeur concerne la résine. On nous prévient que la résine demandée pour battre les boss hebdomadaires (comme Stormterror) sera diminuée. Actuellement à 60, on ne sait pas encore quel sera le nouveau nombre de résine qui sera demandé.

On note aussi des ajustements pour les joueurs mobiles, avec la possibilité de mieux paramétrer la sensibilité du viseur, mais aussi un lock pour protéger certains e-mails, et des corrections de bug, notamment autour des Statues des Sept. La sécurité des comptes est également en train d’être renforcée et miHoYo donnera plus de détails à ce propos prochainement.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, iOS et Android, et sera donc bientôt disponible sur PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu.