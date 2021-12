Genshin Impact : Un trailer avec Itto, Gorou, et même Yun Jin, ainsi que 1600 primo-gemmes offertes

Lors des Game Awards, Genshin Impact a fait une brève apparition afin de nous montrer un nouveau trailer pour ses deux prochains personnages jouables, Itto et Gorou. Mais ce n’était pas tout, puisque miHoYo a voulu célébrer cet événement avec deux surprises.

Chers voyageurs,

Grâce à votre soutien, Genshin Impact a été élu « Best Mobile Game » et a été nommé dans la catégorie « Best Ongoing » à TGA 2021. En guise de remerciement, nous offrirons 1 600 primo-gemmes du 11/12 au 14/12. Merci de nous avoir accompagnés tout au long !

— Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) December 10, 2021