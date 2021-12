Genshin Impact : miHoYo offre 800 primo-gemmes du 4 au 7 décembre

La version 2.3 de Genshin Impact a débuté il y a quelques jours, et beaucoup de joueurs et de joueuses arpentent Teyvat à la recherche de nouveaux défis, comme dans l’événement « Ombres au coeur du blizzard ». En plus de cet événement limité, miHoYo compte bien nous donner une raison de plus de nous connecter au jeu durant ces prochains jours, avec des récompenses à ne pas manquer.

200 primo-gemmes par jour en cadeau

Un grand merci à tous les voyageurs !! 🙏❤️

Grâce à votre soutien, #GenshinImpact a remporté le « PlayStation®Partner Awards 2021 GRAND AWARD » et le « #PlayStation Game Music Award (2ème place) ».

En remerciement, nous offrirons 800 primo-gemmes du 4 au 7 décembre ! #miHoYo — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) December 3, 2021

Genshin Impact était l’un des jeux nommés aux PlayStation Partner Awards 2021, et puisqu’il a remporté le Grand Award ainsi que la deuxième place du côté de la musique, tous les joueurs et joueuses ont droit à des récompenses.

Ainsi, du 4 au 7 décembre, chacun recevra 200 primo-gemmes par jour dans sa messagerie, pour un total de 800 primo-gemmes, et donc 5 invocations, ce qui n’est pas négligeable comme cadeau, surtout pour celles et ceux qui pratiquent le jeu en free-to-play. Pensez donc bien à récupérer tout cela en jeu durant les prochains jours.

