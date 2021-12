Genshin Impact : Arataki Itto fait le show dans sa première vidéo de présentation

La version 2.3 de Genshin Impact n’apporte pas beaucoup de nouveaux personnages, mais elle fera bientôt la part belle à Gorou et surtout Arataki Itto, le prochain héros 5 étoiles à faire son entrée en jeu. Avant cela, miHoYo nous présente le personnage à travers une première vidéo, tout en détaillant ses capacités.

Le voyou d’Inazuma

Chef auto-proclamé du gang Arataki, Itto est visiblement un trublion (oui ce mot existe encore) qui voyage à travers Inazuma et qui n’hésite pas à embêter la Commission culturelle.

Ce personnage Géo sera maniera une épée à deux mains et sa capacité « Zetsugi anti-démon : Catapultage d’akaushi » lui permet de lancer un jeune taureau sur ses ennemis, qui va servir de leurre tout en augmentant la force d’Itto. Itto pourra également gagner en puissance avec son attaque spéciale « Roi oni maléfique : Avènement d’Itto », qui infuse ses attaques normales et chargées en attaques Géo, tout en augmentant considérablement la vitesse de ces dernières.

Arataki Itto sera disponible en jeu dès la semaine prochaine, en attendant Shenhe et Yun Jin, toutes deux prévues en 2.4. Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.