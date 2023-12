Genshin Impact : Tout savoir sur la version 4.3 du jeu (Navia, Chevreuse…)

Et… Action !

Ne vous attendez pas à une nouvelle quête épique dans cette mise à jour. Le trailer de la version 4.3 nous fait clairement comprendre que cette update sera placée sous le signe du théâtre et du cinéma, avec une Furina en mode réalisatrice qui tentera d’égayer les rues de Fontaine. Cela sera à vivre via la quête d’histoire personnelle de Navia et l’événement principal de la mise à jour.

Les bannières de la version 4.3

Premier nouveau personnage 5 étoiles de cette version 4.3, Navia. Une héroïne que la communauté connait bien, et qui sera donc enfin jouable. Il s’agira d’une épéiste à deux mains de type Géo, qui sera capable de déchaîner une pluie de boulets de canon, le tout depuis son parapluie loin d’être comme les autres. Navia sera disponible dans la première bannière de personnages, aux côtés de Ayaka qui fera son retour.

Chevreuse est quant à elle un personnage inédit, qui sera 4 étoiles, de type Pyro. Malgré les apparences, elle maniera une lance, entre deux coups de fusil. Un personnage de support qui va surtout buffer vos personnages et aussi soigner le personnage actif sur le terrain. Ce personnage sera disponible via la deuxième bannière de la version, qui mettra en avant Shogun Raiden et Yoimiya.

Les événements et les nouveautés

Cette mise à jour 4.3 ne fera pas beaucoup avancer l’aventure principale, mais vous aurez droit à des tas d’événements. Le plus majeur concernera donc les personnages de Fontaine comme Chevreuse, avec plusieurs activités à réaliser comme une qui permet de jouer les snipers sur des ennemis, un autre qui nous fait combattre avec un filtre cinéma en noir et blanc, ou encore un inédit qui nous demande de jouer à la chasse aux moutons, en essayant de guides des créatures dans certaines directions comme un berger. Tout cela permettra de récupérer une épée à une main 4 étoiles inédite.

On aura aussi droit à pas mal d’événements déjà connus, comme celui de la bataille de scarabées qui a droit à des amélioration, ou encore celui de la chasse au trésors pour mettre la main sur une lumière façon animal de compagnie. Liben sera de retour pour vous donner quelques récompenses pendant quelques jours, tandis que le jeu de cartes va encore être amélioré.

Mais cette version 4.3 permettra aussi d’apporter des corrections qui étaient attendues depuis la version 1.0, comme :

Plus de filtres pour gérer les artéfacts

Une amélioration de la montée en niveau des artéfacts, des personnages et des armes

Pouvoir récupérer les ressources des expéditions en un clic

Recommencer un donjon en partant du milieu de l’arène, pas du point de départ

Les codes primo-gemmes

Voici les codes primo-gemmes à entrer avant qu’ils ne disparaissent d’ici quelques heures :

RS99D5LVTM6V

UBRQC4MCT4PZ

8BQ9CMMVS5PM

Quand sortira la version 4.3 de Genshin Impact ?

La version 4.3 de Genshin Impact sera disponible dès le mercredi 20 décembre, aux alentours de 4 heures du matin. Comme d’habitude, une maintenant aura lieu juste avant, avec des primo-gemmes à récupérer en dédommagement.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.