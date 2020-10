Genshin Impact : De nouvelles fuites du patch 1.1 en images et des prochaines bannières d’invocation

Genshin Impact s’offre aujourd’hui de nouvelles fuites provenant du serveur test chinois qui confirment ce que l’on vous disait il y a quelque temps à propos des nouveaux personnages à venir. On apprend également de nouvelles choses assez sympathiques.

Encore une fois, on précise que ces fuites de la version 1.1 du serveur de test chinois ne sont pas forcément amenées à être déployées lors de la prochaine mise à jour. Bien que de nombreuses captures d’écran confirment les informations, il faut toujours les prendre avec de grosses pincettes.

Quatre nouveaux personnages

Zhongli, Xinyan, Dionna et Child ont donc pu être essayé par les bêta testeurs chinois si l’on en croit les captures d’écran qui ont fuitées. En plus d’un aperçu de leurs capacités, cela nous confirme donc également les armes qu’ils vont manier :

Zhongli : Arme d’hast (lance)

Xinyan : Epée à deux mains

Dionna : Arc

Child : Arc

Un nouveau personnage gratuit

D’après cette capture, un nouvel évènement temporaire devrait offrir des ressources pour améliorer vos personnages mais surtout une Fischl gratuite.

De nouvelles bannières d’invocation

Il s’agit encore d’un point assez flou car on ne sait pas quand exactement seront déployées les nouvelles bannières pour invoquer de nouveaux personnages, ni combien. D’après les fuites, et la durée de vie de la bannière Venti actuellement en place, il semblerait que le rythme d’apparition de nouvelles bannières (une particularité récurrente dans les gatcha) serait donc de trois semaines.

L’une des prochaines à venir serait donc Klee en vedette avec d’autres personnages du 18 octobre au 7 novembre 2020, puis celle de Xiao du 7 au 27 novembre 2020, celle de Qiqi du 27 novembre au 17 décembre 2020, celle Kequing du 17 décembre 2020 au 16 janvier 2021, et enfin celle de Mona du 16 janvier au 5 février 2021. On remarque également une bannière permanente qui devrait mettre les unités Electro à l’honneur.

De nouvelles armes, de nouveaux objets et de nouveaux évènements

Comme nous le montre les captures ci-dessus, on peut aussi s’attendre à de nouveaux évènements histoire de glaner quelques ressources et primo-gemmes, mais aussi de nouvelles armes 5 étoiles. Sans oublier des objets, notamment des boussoles qui faciliteront la recherche d’Anémoculus et de Géoculus. Nous les avons d’ailleurs listés dans deux guides complets qui vous indiquent où et comment les trouver.

Avec un lancement plus que réussi, Genshin Impact a tout intérêt à proposer bientôt de nouvelles choses pour que les joueurs restent accrochés à ce monde ouvert en free to play.