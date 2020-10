Après un lancement réussi à travers le monde pour le gatcha free to play, Genshin Impact, le studio miHoYo réserve évidement de nouvelles surprises qui arriveront très vite. Ce qui veut dire, une nouvelle zone à explorer, de nouveaux personnages, de nouveaux évènements ect. Suite à quelques fuites provenant de bêta testeur chinois, voici ce que à quoi l’on peut s’attendre pour la suite.

A noter que ceci n’a rien d’officiel et que certaines mises à jour énoncées, et provenant d’un serveur de test, ne seront pas forcément déployée dans la version 1.1 du jeu. On prend ainsi cela avec des pincettes comme toujours dans ces cas-là.

Zhongli le géo salvateur ?

Ce que l’on peut déjà envisager comme pratiquement certain, c’est que Zhongli sera l’un des nouveaux personnages 5 étoiles qui arriveront prochainement. Il s’agit d’un personnage de type Géo armé d’une lance si l’on en croit l’illustration qui a été dataminée. Si vous avez bien avancé dans le mode histoire du jeu, vous l’avez sans doute déjà croisé.

D’après une traduction de la communauté d’un patch note chinois qui a fuité, voici ce à quoi la mise à jour 1.1 pourrait ressembler :

La résine journalière que vous pouvez obtenir sera apparemment plus importante. Il s’agit de l’énergie qui limite votre temps de jeu journalier pour certaines activités comme les donjons par exemple.

Des notifications concernant les amis et un système de message privé

De nouvelles options graphiques sur Android pour de meilleures graphismes et notamment atteindre les 60 FPS

Une nouvelle quête principale après le niveau d’aventure 30

Nouveaux évènements, nouvelles récompenses, un nouveau skin pour le planneur, des moras, et des primo-gemmes

Une nouvelle zone et une nouvelle ville : « Inazuma »

Un nouveau personnage gratuit en atteignant un certain stade du jeu un peu comme pour Barbara. On ne connait pas encore son nom (seulement sous la forme d’idéogrammes chinois). Certaines traductions de fans évoquent toutefois Kamisato Ayaka, un personnage présent durant la bêta.

Correction de la compétence géo du voyageur

Corrections de certaines erreurs de textures

D’autres personnages ont également été dataminés même si on ne sait pas encore quand ils arriveront dans le jeu : Dionna, Xinyan et Child. Notons que ce dernier est nommé différemment et possède une lance alors que lors de notre rencontre dans le mode histoire, il se battait avec plusieurs armes comme un arc et des doubles lames.

Nous avons également eu des échos pour d’autres apports mais qui ne sont pas assez fiables pour le moment pour les communiquer. Malgré un lancement qui nous laisse déjà explorer un immense univers, de nouvelles contrées seront donc à prévoir prochainement. Si l’on se fit à la fin du délai pour obtenir les récompenses de lancement et la fin de la bannière évènement de Venti, la mise à jour 1.1 devrait probablement être déployée entre le 12 et 18 octobre prochain.

Sachez que de notre côté, le titre nous plait beaucoup et nous sommes d’ailleurs en train de régulièrement sortir de nombreux guides et astuces sur Genshin Impact. N’hésitez pas à consulter notre guide complet ou notre guide pour débutant si vous démarrez.