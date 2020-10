Genshin Impact réussit son lancement avec 17 millions de téléchargements en 4 jours sur mobiles

Genshin Impact, le Gatcha RPG en monde ouvert de miHoYo, fait parler de lui depuis quelques jours maintenant. Impossible de passer à côté si vous suivez l’actualité du milieu ou les réseaux sociaux. Ce n’est pas pour rien puisque des millions de personnes l’ont essayé depuis son lancement.

Un gros gros Impact

Selon la société d’analyse de données du marché mobiles, App Annie, Genshin Impact aurait été téléchargé par plus de 17 millions de personnes dans le monde. Le plus fou est que cela ne concerne que le support mobiles (smartphones et tablettes) ce qui veut dire que ce chiffre ne prend pas en compte les téléchargements sur PS4 et PC qui doivent être également très nombreux.

Cela fait donc un paquet de voyageurs et voyageuses qui s’essaye au soft depuis le 28 septembre dernier lorsque le titre est officiellement sorti. Il faut dire qu’il fait fort avec son monde ouvert à la Zelda : Breath of The Wild, un style emprunté à la japanimation, et bien évidemment son caractère free to play. Bien que le genre « Gatcha » peut déconcerter les joueurs PS4 et PC non habitués, il reste indéniablement impressionnant sur smartphones et tablettes (bien qu’il faille tout de même un appareil correct).

Selon Gameindustry.biz, il décroche le record du meilleur lancement dans le monde pour un jeu chinois. Il faut dire que miHoYo est un studio qui a beaucoup d’ambition comme nous avons pu le constater lors d’un entretien avec eux en 2019 lors de la Japan Expo. Autant dire que vous n’avez pas fini d’entendre parler de cet univers. On attend d’ailleurs la prochaine mise à jour 1.1 du jeu qui devrait apporter pas mal de nouvelles choses dont des personnages jouables.

N’hésitez pas d’ailleurs à consulter notre guide complet ou notre guide pour débutant si vous voulez vous lancer.