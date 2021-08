Genshin Impact : La prochaine bannière dévoilée, vidéo pour Sara, et détails des événements de la 2.1

La version 2.1 de Genshin Impact arrive dès ce mercredi, et miHoYo dévoile aujourd’hui plus d’informations sur ce qui arrive dans les prochains jours dans le jeu. Cela commence par le détail de la prochaine bannière, mais aussi des divers événements qui vont nous accompagner durant cette version 2.1, qui fêtera le premier anniversaire du jeu.

Les premières bannières de la 2.1

On commence évidemment par la nouvelle bannière du jeu, qui mettra en avant la Shogun Raiden. On savait déjà que Kujou Sara serait aussi présente, mais on sait désormais qui sont les deux autres personnages mis en avant durant cette bannière. Voici les personnages qui auront droit à un taux de drop plus important :

Shogun Raiden

Kujou Sara

Sucrose

Xiangling

Histoire de nous donner encore un peu plus envie de dépenser nos primo-gemmes sur cette bannière, le studio a révélé une nouvelle vidéo pour Kujou Sara, nouvelle héroïne 4 étoiles.

N’oublions pas non plus que pour les possesseurs de PS4 et PS5, Aloy sera distribuée gratuitement dès la mise en ligne de la 2.1.

Pour ce qui est de la bannière des armes, on retrouvera la Lame brute en arme 5 étoiles, accompagnée par la lance Lumière du faucheur, parfaite pour la Shogun Raiden. Voici toutes les armes mises en avant durant cette bannière :

Lumière du faucheur (Arme d’hast)

Lame brute (Épée à deux mains)

Rugissement du Lion (Épée à une main)

Épée-horloge (Épée à deux mains)

Lance de Favonius (Arme d’hast)

Mouvement vagabond (Catalyseur)

Arc rituel (Arc)

Les événements de la version 2.1

Pour les divers événements qui vont avoir lieu durant cette version 2.1, on commencera tout d’abord par la nouvelle quête d’Archon et la quête de personnages de la Shogun Raiden, qui nous permettront sans doute de visiter les deux nouvelles îles apportées par la mise à jour.

Le 2 septembre, l’événement « Hyakunin Ikki » fera son apparition, et demandera de participer à une série de combats avec des équipes de deux personnages. Le 10 septembre, c’est l’événement autour de la pêche qui fera son entrée, avec cette feature qui sera intégrée de manière permanente dans le jeu.

Dès le 19 septembre, Catherine nous demandera d’effectuer des expéditions avec l’événement « Sur la trace des Spectres » afin de gagner des récompenses, tandis qu’il faudra attendre le 27 septembre pour démarrer l’événement « Liesse au clair de lune », qui viendra fêter l’anniversaire du jeu. En plus des primo-gemmes, on pourra y récupérer l’arme gratuite « Illustre seigneur des mers », une épée à deux mains en forme de poisson.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android.