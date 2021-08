Genshin Impact : La Shogun Raiden (Baal) dévoile brièvement son passé en vidéo

On a pu découvrir hier, durant l’Opening Night Live de la Gamescom, un nouveau trailer centré sur Aloy, qui arrivera dans la version 2.1 de Genshin Impact. Mais la vrai star de cette mise à jour, c’est bien la Shogun Raiden, présente dans la nouvelle bannière d’invocation. Elle a aujourd’hui droit à une vidéo de présentation ainsi que quelques informations inédites.

Le fardeau de l’éternité

L’Archon Electro reste encore bien mystérieuse et cette vidéo ne nous apportera pas beaucoup de réponses sur son histoire, même si on est amené à la découvrir très prochainement dans le jeu. On nous rappelle alors que ce personnage 5 étoiles va manier une lance, et excellera avant tout en tant que soutient, plus qu’en main DPS.

Elle pourra lancer une aptitude qui va infliger des dégâts Electro sur le terrain pendant une longue période, lui permettant d’être vite remplacée en combat. Son déchainement élémentaire, « Art secret : Dogme d’idéal » lui permettra quant à lui de faire jaillir une épée de sa poitrine (modifiant ainsi son moveset) pour effectuer de puissantes attaques infusées par l’élément Electro pendant une courte période.

La Shogun Raiden sera disponible dans la nouvelle bannière qui arrivera en même temps que la version 2.1, soit le 1er septembre.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android.