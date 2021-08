Genshin Impact : Aloy continue de geler ses ennemis dans une nouvelle vidéo

La version 2.1 de Genshin Impact est maintenant à nos portes, puisqu’elle sera disponible dès mercredi, le 1er septembre. Celle-ci permettra de mettre la main sur la Shogun Raiden (Baal) ainsi que sur Kujou Sara, mais les possesseurs de PlayStation pourront aussi obtenir gratuitement Aloy (tandis que les autres attendront la 2.2).

Un peu de gameplay en plus pour le personnage

L’Opening Night Live nous avait déjà permis de découvrir l’archère Cryo 5 étoiles en action à l’occasion d’un teaser, mais voici que miHoYo nous offre une deuxième dose d’Aloy avec son trailer de gameplay.

C’est aussi l’occasion d’en apprendre plus sur ses capacités, avec son aptitudes élémentaire nommé « Frozen Wilds » (en référence au nom du DLC de Horizon Zero Dawn), qui permettra à Aloy de lancer une bombe à gel qui va infliger des dégâts de zone Cryo. En explosant, cette bombe va se diviser en petites bombes qui exploseront à leur tour lorsque l’ennemi entrera en contact avec elles, ou au bout d’un certain temps donné.

Ces dégâts lui donneront accès à sa capacité « Bobine », qui permet d’accumuler des charges. Au bout de 4, Aloy va passer dans un autre état qui renforcer ses attaques normales en plus de convertir les dégâts en dégâts Cryo. Pour son déchainement élémentaire, Aloy effectuera simplement une grande attaque de zone Cryo en tirant sur une batterie Cryo.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.