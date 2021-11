Genshin Impact fait le point sur les prochaines bannières et les futurs événements de la version 2.2

On arrive désormais à la moitié de la mise à 2.2 de Genshin Impact, et comme à son habitude, miHoYo fait le point sur les futurs événements qui vont rythmer les trois prochaines semaines en jeu. On découvre donc les nouvelles bannières qui vont arriver dès demain, ainsi que les activités qui nous permettront de mettre la main sur quelques primo-gemmes.

Les dernières bannières de la 2.2

Concernant la bannière personnage, c’est sans surprise Hu Tao qui sera le personnage 5 étoiles à récupérer, mais elle se fera certainement voler la vedette par Thomas, personnage 4 étoiles qui est quant à lui inédit. Voici la liste des personnages au taux d’obtention boosté :

Hu Tao

Thomas

Sayu

Diona

Concernant les armes, rien de bien neuf ici du côté des armes 5 étoiles, on retrouvera le Bâton de Homa qui ira à merveille avec Hu Tao et certainement Thomas, tandis que l’arc Ultime soupir sera aussi mis en avant. En dehors de ces armes 5 étoiles, on retrouvera les armes 4 étoiles suivantes :

Aileron de brise-vagues (Arme d’hast)

(Arme d’hast) Lune de Mouun (Arc)

(Arc) Épée rituelle (Épée à une main)

(Épée à une main) Fluorescence (Épée à deux mains)

(Épée à deux mains) Mouvement vagabond (Catalyseur)

Les événements restants de la version 2.2

Pour ce qui est des événements à venir qui viendront nous occuper avant la mise à jour 2.3, vous pourrez compter sur l’événement « Ombre des anciens », qui vous demandera de partir à la recherche de divers objets via un jeu de piste façon archéologie. L’événement aura lieu du 5 au 18 novembre.

Pour les amateurs de décos, vous pourrez vous tourner vers «Rêves de floraison », qui donnera accès à des graines exclusives à planter dans votre Sérénithéière, dès le 12 novembre, tandis que « Reflux des lignes énergétiques » reviendra dès le 15 novembre pour faire le plein de livres d’aptitudes.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.