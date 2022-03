Genshin Impact : Ayato dévoile ses talents juste avant sa sortie

Si les regards de la communauté sont déjà tournés vers la version 2.7 de Genshin Impact suit à la présentation de Yelan et Shinobu, il ne faut pas oublier que la version 2.6 du jeu arrive dès demain, et que celle-ci devrait mettre en avant Ayato, l’un des personnages les plus attendus d’Inazuma. L’occasion de découvrir un dernier trailer du grand frère d’Ayaka avant qu’il n’arrive en jeu.

Ayato martyrise quelques Fatui en vidéo

Ayato nous présente donc toutes ses capacités en vidéo, et veut nous séduire pour que l’on dépense allégrement nos primo-gemmes pour l’obtenir dès demain. Ce personnage 5 étoiles Hydro sera disponible dès la mise en ligne de la version 2.6, qui aura lieu demain matin très tôt dans la matinée.

Cette update apportera aussi une nouvelle zone, le Gouffre, et donc de nouveaux objectifs à réaliser. Vous pourrez retrouver de nouveaux guides de notre part dès demain concernant cette zone inédite.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.