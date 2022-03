Genshin Impact : Kamisato Ayato au coeur d’une nouvelle vidéo

Attendu et espéré depuis des lustres, Kamisato Ayato sera bien le prochain personnage jouable de Genshin Impact, qui sera disponible dès la mise en ligne de la version 2.6 du jeu. Le frère d’Ayaka devrait faire pleuvoir les primo-gemmes, mais avant sa mise en ligne, on a droit à une vidéo de présentation et à quelques détails sur ses attaques.

Le fonctionnaire le plus surchargé d’Inazuma

Le directeur de la Commission culturelle d’Inazuma se présente donc comme un fonctionnaire très occupé, chargé de protéger sa région et sa famille, mais reste encore mystérieux pour une grande partie de la population. Comme on avait pu l’entendre, on a par ailleurs la confirmation qu’en japonais, il sera doublé par Akira Ishida (Akaza dans Demon Slayer, mais surtout Katsura, ou Zura, dans Gintama)

Ce nouveau personnage Hydro 5 étoiles dispose d’un aptitude nommée Beauté réfléchie, de l’école Kamisato, qui lui permet de prendre une posture spéciale pour enchaîner des coups de katana imprégnés d’Hydro, tout en augmentant sa résistance à l’interruption. Son déchainement élémentaire, Jardin d’eau, déclenche une grande attaque de zone avant de faire pleuvoir des attaques Hydro pendant plusieurs secondes sur le terrain.

