Gangs of Sherwood : Le jeu d’action en coop dans l’univers de Robin des Bois présente du gameplay

Gangs of Sherwood était présent lors du Nacon Connect de ce soir pour nous en montrer un peu plus de gameplay pour ce jeu d’action pensé pour la coopération jusqu’à 4 qui puise dans la légende de Robin des Bois pour son univers mais avec un twist le faisant aller vers la Dark Fantasy.

Gangs of Sherwood passe à l’action

Annoncé en juillet dernier lors de la précédent édition du Nacon Connect, Gangs of Sherwood n’avait présent qu’un bref teaser. Heureusement, Appeal Studios est beaucoup plus généreux au niveau des images de son nouveau projet avec non pas une mais deux vidéos pour montrer Robin, Marianne, Tuck et Petit Jean en action.

Pour rappel, il s’agit d’un titre coopératif dans la lignée de Left 4 Dead et ses héritiers mais seulement dans sa gestion du multijoueur puisque le gameplay à proprement parler est surtout inspiré des beat them all à la Devil May Cry avec une importance des combos pour proposer une expérience très nerveuse. Oui forcément, cela rappelle un peu Babylon’s Fall mais avec un tel exemple des choses à ne pas faire, on lui souhaite un meilleur destin.

La seconde vidéo dure elle dix minutes et permet aux développeurs de commenter le gameplay pour nous expliquer les mécaniques et donner du contexte. On y apprend par exemple que Robin des Bois oblige, l’argent est très important. Forcément, on vole aux riches pour donner aux pauvres mais comme ici, la situation a un peu plus dégénéré qu’un besoin pécunier, donner l’argent est le moyen d’obtenir de l’xp.

Et en plus d’avoir une meilleure idée de ce que le jeu pourrait donner manette en main, on en sait un peu plus sur sa période de sortie. Déjà prévu pour cette année, Gangs of Sherwood arrivera donc à l’automne 2023 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC (Steam et Epic Games Store). On ne doute donc pas qu’on le reverra d’ici là.