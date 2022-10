Babylon’s Fall : Le PDG de Platinum Games s’exprime et présente ses excuses suite à l’échec du jeu

Babylon’s Fall est sorti cette année mais c’est déjà presque de l’histoire ancienne. Après seulement quelques mois d’existence, le jeu service de Square Enix et de Platinum Games s’apprête déjà à fermer ses portes, sans que cela ne surprenne grand monde étant donné le peu d’activité autour du titre. Face à cet échec assez colossal, aussi bien pour le studio que pour l’éditeur, Atsushi Inaba, PDG de Platinum Games, a pris la parole chez VGC pour exprimer son ressentiment.

Un échec qui ne change pas les plans du studio

Durant cette interview, Inaba déclare avant toute chose qu’il est « extrêmement désolé » pour les joueurs et joueuses qui ont été déçus de cette expérience. S’il ne peut pas encore prendre clairement la parole sur les raisons de cet échec à cause de soucis de contrat avec l’éditeur, il exprime ses regrets en s’excusant auprès des fans du studio :

« Premièrement, la chose importante que je veux noter est que nous ne sommes pas en mesure de commenter certains détails du jeux développés avec nos partenaires. Et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous n’aimons pas notre situation actuelle qui nous limite qu’au développement de jeux, pour être honnête avec vous… […] La seule chose que nous pouvons commenter concernant la fin de Babylon’s Fall, c’est que cette conclusion malheureuse peut être quelque chose qui déclenche une certaine déception, peut-être même de la colère, chez nos fans et joueurs dévoués. Et toute déception que nous pourrions causer à nos fans est quelque chose dont nous sommes extrêmement désolés. Fournir aux joueurs un sentiment autre que le plaisir et le plaisir dans nos créations est quelque chose dont nous ne sommes pas du tout satisfaits en tant que développeur. »

Est-ce pour autant que Platinum Games va arrêter ses plans de jeux service ? Pas du tout selon Inaba, qui affirme avoir tiré une première expérience très importante. Il précise simplement que le développement de ses jeux ne sera probablement pas partagé avec d’autres entreprises, afin de mieux gérer cela en interne. Il ne rejette pas l’échec de Babylon’s Fall sur Square Enix pour autant.

Attendons donc de voir si un autre jeu service du studio arrivera à faire mieux, mais forcément, on ne part pas très confiants.