Gangs of Sherwood : Le jeu d’action Robin des Bois est (encore) une fois repoussé

Voler aux riches attendra

Rien d’alarmant : initialement prévu au 16 octobre avant d’être décalé au 2 novembre, Gangs of Sherwood sortira finalement le 30 novembre 2023. Un report de quelques semaines jugé nécessaire par les développeurs qui veulent profiter de ce laps de temps pour peaufiner l’expérience. On imagine qu’en si peu de temps, il sera impossible de faire des merveilles mais les retours étant globalement positifs sur la démo du récent festival Steam Néo Fest, on suppose qu’il s’agit avant tout de corriger quelques soucis techniques et autres trouvailles dénichées par la communauté.

« Suite aux nombreux retours recueillis lors de la mise en ligne de la démo de Gangs of Sherwood pendant le Steam Néo Fest d’octobre, nos équipes ont décidé de reporter la sortie de Gangs of Sherwood, initialement prévue le 2 novembre prochain, au 30 novembre 2023. Ce temps supplémentaire permettra de peaufiner certains éléments et d’intégrer des améliorations réclamées par la communauté, tout en donnant à Robin et ses compagnons l’occasion de préparer au mieux leur affrontement contre les armées du Shérif de Nottingham » peut-on lire dans le récent communiqué.

Quelques jours de répit en plus donc, pour une période qui est déjà bien chargée. L’occasion peut-être de s’intéresser à un autre titre de Nacon qui était toujours prévu pour le 2 novembre, RoboCop: Rogue City. En attendant, on vous invite à lire notre récente présentation de Gangs of Sherwood, prévu désormais le 30 novembre sur PC, PS5 et Xbox Series.