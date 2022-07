Gangs of Sherwood s’inspire de Robin des Bois pour un nouveau jeu d’action coopératif

Parmi les annonces qui ont été mises en avant lors du dernier Nacon Connect, on peut retenir Gangs of Sherwood, le nouveau titre du studio Appeal Studio. Et il semblerait que l’univers de Robin des Bois inspirent les éditeurs français, puisque après avoir eu droit à Hood: Outlaws & Legends chez Focus Entertainment, c’est maintenant au tour de Nacon de nous présenter sa propre interprétation de la légende avec Gangs of Sherwood.

Robin ne se la joue pas solo

Robin des Bois façon dystopie, c’est le pitch de ce Gangs of Sherwood. On nous propose ici d’incarner les Joyeux Compagnons à travers un jeu d’action coopératif orienté PvE, dans lequel on devra combattre les forces du Shérif de Nottingham afin de libérer le peuple.

Robin, Marian, Frère Tuck et Little John prendront les armes pour voler les riches afin de s’équiper pour combattre leurs ennemis. Chaque personnage sera unique et disposera de ses propres compétences, avec des gameplays qui sont décrits comme étant personnalisables, grâce à des compétences à débloquer. Le premier teaser nous montre quelques images, mais pour en voir plus, il faudra encore patienter quelques mois.

Gangs of Sherwood n’a pour l’instant pas de date de sortie précise, mais le jeu sera lancé dans le courant de l’année 2023 sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 5 et Xbox Series.