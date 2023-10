Gangs of Sherwood : Un trailer de gameplay qui fait mouche quelques jours avant la sortie

L’univers de Robin des Bois revisité

Gangs of Sherwood, jeu que vous avez peut-être aperçu lors de l’AG French Direct, va vous plonger dans un univers de Fantasy bien plus avancée que la normale à cause d’une pierre aux propriétés extraordinaire : le Cœur de Lion. Qui dit immenses propriétés technologiques et prospérité dit avidité. Le Sheriff de Nottingham a réussi à s’en emparer pour affirmer son autorité et opprimer le peuple.

Comme le montre le trailer de gameplay (vous pouvez d’ailleurs voir ou revoir le concept en 60 secondes), un mouvement de résistance se forme alors. Quatre héros emblématiques vont mener cette rébellion : la Belle Marianne, fille du shérif et experte dans l’art de l’assassinat, Frère Tuck, moine et guérisseur, Petit Jean, guerrier avec un poing d’acier, et bien sûr, le célèbre archer Robin de Locksley.

A noter que tous les personnages ont leurs propres styles de jeu ainsi qu’un large éventail de capacités uniques et personnalisables. Progressez, débloquez des combos plus spectaculaires les uns que les autres, tenez compte des forces de vos coéquipiers et triomphez des armées du shérif de Nottingham !

Gangs of Sherwood sortira le 19 octobre sur PS5, Xbox Series et PC.