Nacon Connect : Une conférence le 9 mars avec RoboCop, Gollum et Ravenswatch

L’année 2023 est définitivement lancée : après une première émission lancée par Microsoft fin janvier et le premier Nintendo Direct prévu ce soir, ce 8 février, d’autres acteurs de l’industrie donnent rendez-vous. C’est le cas de Nacon, qui réitère sa conférence centrée sur ses propres jeux. L’éditeur français adopte d’ailleurs une nouvelle approche : l’événement aura lieu plus tôt qu’à l’accoutumée et pourrait laisser présager une seconde édition plus tard en 2023. Voici ce que l’on sait sur cette première Nacon Connect de l’année.

Un line-up chargé pour Nacon

L’information vient de tomber : l’éditeur français tiendra sa Nacon Connect le jeudi 9 mars 2023 à 19h. Comme le stipule le communiqué de presse, l’événement se dédouble en raison d’un line-up très chargé cette année : plus de 25 jeux sont prévus pour 2023. Une raison suffisante pour avancer l’événement habituellement prévu en juillet et laisser la porte ouverte à une autre édition plus tard.

Aucune indication n’a été donnée sur la durée de cette conférence mais l’on sait déjà plusieurs noms qui seront présents : TT3: Ride on the Edge, RoboCop: Rogue City, The Lord of the Rings: Gollum, Gangs of Sherwood et Ravenswatch. On nous promet également « une partie du catalogue des jeux de sport et de simulation » et d’autres surprises.

Si une autre Nacon Connect est prévue dans l’année, on imagine que l’éditeur français va préférer se focaliser sur des titres déjà connus. On espère donc du gameplay et des dates, notamment pour le jeu Gollum qui se fait particulièrement attendre, et des images pour l’intriguant RoboCop. Bien sûr, notre rédaction couvrira l’événement et vous résumera les temps forts de cette conférence. Vous pouvez aussi consulter notre résumé de la précédente Nacon Connect.