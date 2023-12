Disponible sur PC et les consoles de la dernière génération, Gangs of Sherwood est un jeu coopératif jouable jusqu’à 4 personnes. Avec son univers Robin des Bois et son gameplay dynamique, il a pas mal de qualités pour accrocher l’œil. Mais il traîne tout de même derrière lui quelques casseroles, qui vont l’empêcher de vraiment briller. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous propose notre avis en vidéo.

Partager cet article sur