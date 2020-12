Xbox Game Pass : Yakuza The Remastered Collection et Yakuza 6 arrivent prochainement

Avec un mois de décembre déjà bien fourni ainsi qu’un nombre d’utilisateurs qui ne fléchit pas, le Game Pass tient à fêter la nouvelle année de la meilleure des façons. Surfant sur la sortie récente de Yakuza : Like a Dragon qui apporte son lot de nouveautés à la saga, Sega et Ryu Ga Gotoku ont annoncé, à l’occasion des Game Awards, que la franchise Yakuza sera entièrement disponible pour les joueurs PC et Xbox via le Xbox Game Pass.

A partir du 21 janvier 2021 vous aurez donc accès à Yakuza The Remastered Collection, regroupant les versions remasterisées des Yakuza 3, 4 et 5, de quoi patienter le temps de l’arrivée de Yakuza 6 : The Song of Life qui sera disponible à partir du 25 mars sur le service de Microsoft.

L’insatiable Game Pass

Peu de temps après les ajouts de titres comme Doom Eternal, Haven, Control ou encore Greedfall, le Game Pass continue d’alimenter son catalogue de jeux avec l’arrivée prochaine du reste de la saga consacrée à Kazuma Kiryu, attestant une fois de plus du gain de popularité croissant de la franchise et du désir des studios de s’ouvrir aux différentes plateformes après des années d’exclusivité sur PlayStation.

Tout semble aller pour le mieux pour les studios japonais de Ryu Ga Gotoku, ces derniers célébraient encore récemment les 14 millions de ventes écoulées par la licence à travers le monde. Pour rappel, les 3 premiers jeux Yakuza (Zero, Kiwami et Kiwami 2) sont toujours disponibles sur le Game Pass et bien entendu les derniers volets n’auront pas mieux que des sous-titres en anglais.

Enfin, Le Game Pass accueillera très prochainement une dizaine de titres parmi lesquels The Elder Scroll V : Skyrim Special Edition ce 15 décembre sur console et mobile, ainsi que My Friend Pedro sur Android tandis qu’Among Us ne devrait pas tarder à retrouver le Game Pass PC.

Cependant, à compter du 30 décembre Football Manager 2020 sur PC et Mortal Kombat X sur console ne seront plus disponibles, pareil pour Farming Simulator 17.

Vous pouvez retrouver notre test concernant Yakuza 6 : The Song of Life, actuellement sur PS4 et disponible au printemps 2021 sur Xbox One et PC.