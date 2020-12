Yakuza : la saga s’est écoulée à 14 millions d’exemplaires

Quelques semaines après la sortie de Yakuza : Like a Dragon, SEGA fait son bilan financier et dévoile les chiffres de ventes de la saga Yakuza qui fête également ses 15 ans cette année.

La franchise Yakuza atteint les 14 millions de ventes

Le bilan financier de fin d’année 2020 communiqué par SEGA annonce que la saga Yakuza a franchit les 14 millions d’exemplaires vendus à travers le monde. Un an après la sortie de Yakuza 6 en 2018, la franchise affichait environ 12 millions de ventes, ce qui témoigne d’un engouement certain autour de la licence depuis 2 ans maintenant.

Si SEGA a toujours mis en avant le côté jeu de niche de la franchise, pour preuve les premiers opus parvenaient difficilement à trouver leur public en dehors du Japon, ces 14 millions de ventes cumulées placent Yakuza dans le top des licences à succès de l’éditeur. Par ailleurs ce dernier estime que le succès des jeux s’explique par le travail minutieux et passionné des équipes de développement dans la représentation du milieu mafieux et surtout de la culture japonaise qui trouve écho chez une partie des joueurs occidentaux.

C’est pourquoi l’éditeur reste conscient de la nécessité de sortir les jeux sur différentes plateformes afin que la popularité de la franchise continue de croître, en atteste l’importance des ventes sur PC. Une stratégie qui va de pair avec les nouvelles traductions proposées par l’éditeur : les jeux Judgment et Yakuza : Like a Dragon sont entièrement sous-titrés en langue française.

Nous vous invitons à vous pencher sur notre test de Yakuza : Like a Dragon, le jeu est disponible sur PlayStation 4, PC, Xbox One et Xbox Series X/ S. Il faudra attendre mars 2021 pour la PlayStation 5.