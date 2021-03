Yakuza 6 : The Song of Life est disponible sur Xbox One et PC

Réservée jusqu’à très récemment aux consoles de la gamme PlayStation, la licence Yakuza s’est offert plusieurs portages sur PC et sur Xbox. Ainsi, Like a Dragon, le dernier épisode en date, était disponible day one sur Series X et One, avec une parution simultanée sur le Game Pass. Poursuivant dans cette optique de portages de ses récents opus, Sega publie cette semaine Yakuza 6 : The Song of Life sur Xbox One et sur PC.

Un trailer pour fêter ça !

Après des années d’exclusivité Sony, la licence Yakuza a donc débuté une nouvelle carrière sur Xbox et PC. Mieux encore, tous les opus récents de la licence sont disponibles sur le Game Pass. Une initiative fort intéressante, au vu de la durée de vie moyenne des jeux de la team Ryu Ga Gotoku. Après Like a Dragon, Zero, Kiwami, Kiwami 2 et la Remastered Collection (comprenant les épisodes 3 à 5), c’est maintenant au tour de Yakuza 6 : The Song of Life de faire son entrée dans le catalogue PC et Xbox One.

Quatre ans après son arrivée sur PlayStation 4, l’ultime aventure de Kazuma Kiryu est enfin disponible sur les machines de Microsoft. Avec une nouvelle fois une disponibilité sur le Game Pass.