Le Xbox Game Pass compte désormais 15 millions d’utilisateurs

On le sait, l’arme principale de Microsoft dans les années à venir sera son Xbox Game Pass, qui séduit de plus en plus de joueurs. Le service franchit aujourd’hui un nouveau cap important en dépassant les 15 millions d’abonnés.

Un résultat qui devrait encore énormément grossir

Il y a quelques mois, le service de Microsoft réunissait déjà 10 millions d’abonnés. C’est donc 5 millions d’utilisateurs en plus pour le Game Pass, qui comprend celui sur console et celui sur PC. Un nombre qui devrait logiquement augmenter dans les semaines à venir, étant donné que la Xbox Series X | S arrive, et que le All Access va garantir de nombreux abonnements supplémentaires.

C’est aussi sans compter l’annonce fracassante du jour, qui indique que Microsoft a fait l’acquisition de Bethesda et que tous les futurs jeux de l’éditeur arriveront day one dans le service, comme Starfield notamment. Rajoutez à cela l’entrée de l’EA Play dans l’abonnement, et vous obtenez là l’offre la plus compétitive du marché, qu’il sera difficile d’égaler, surtout depuis les propos de Jim Ryan, qui affirme qu’un tel modèle n’est pas envisageable pour la PS5.

Nul doute que la Xbox Series X | S devrait profiter de toutes ces annonces pour faire grossir le nombre d’abonnés au Xbox Game Pass. N’oubliez pas que les précommandes des deux consoles démarrent demain à 9 heures.