La chaîne Game One disparaitra de l’antenne dès le mois de décembre

La diffusion devrait continuer jusqu’en décembre

Alors que l’on pensait qu’elle fermerait en novembre, Game One aura finalement quelques jours supplémentaires pour faire ses adieux à son audience. La chaîne historique devrait rendre l’antenne dès le mois de décembre selon Le Monde, au lieu de novembre, chose que Marcus, présentateur emblématique de la chaine, apprend via le journal :

« Quand tu apprends par Le Monde que Paramount/Skydance, après avoir tortillé du cul pendant des semaines avec un « PROJET de cessation d’activité » annonce enfin officiellement à ses 8 salariés la fermeture de Game One, la chaîne pour laquelle tu travailles depuis 27 ans, sans même t’en avoir informé officiellement, ni toi, ni tout le reste de l’équipe… c’est sans doute ça qu’on appelle « La classe américaine ». »

L’article précise que Philippe Larribau-Lavigne, directeur général de Paramount France, a informé les personnes travaillant au sein de la chaine de la fermeture le 21 octobre dernier, mais des détails ont peut-être été omis.

Game One n’est d’ailleurs pas la seule chaîne concernée par cette décision, étant donné que J-One, MTV Hits, BET, et Paramount Network seront également débranchées, touchant ainsi 60 postes, dont 8 chez Game One. Contactée par Le Monde, Paramount n’a pas voulu ajouter d’autres commentaires.