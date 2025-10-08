La chaîne Game One devrait fermer ses portes dès la fin du mois de novembre

La fin d’une époque, après 27 ans d’antenne

L’annonce pourra surprendre étant donné que la chaîne Game One était encore rentable. Même si elle a souffert des modes de consommation qui évolue, Game One dégageait encore assez d’argent selon les personnes interrogées par BFM Tech&Co, en récoltant 2 millions d’euros par de bénéfices nets.

Cependant, la chaîne serait aujourd’hui victime de son propriétaire, Paramount Global, qui est sur le point d’opérer sa fusion avec Skydance. Ce qui mène à une restructuration complète du groupe, et Game One en serait visiblement l’une des victimes, et ce malgré sa situation financière étonnamment stable pour une chaîne qui n’est pas accessible chez tout le monde et dont l’audience a changé au cours des années.

Aucune annonce officielle n’a encore été formulée, et on ignore quand la diffusion sera stoppée, même si BFM Tech&Co avance la période de fin novembre. Une pensée à toutes les personnes qui seront affectées par cette décision, tandis qu’une page se tourne définitivement du côté du paysage audiovisuel français, après 27 ans à l’antenne.