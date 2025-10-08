La chaîne Game One devrait fermer ses portes dès la fin du mois de novembre
Publié le :
1 commentaire
Rédigé par Jordan
Nul doute que beaucoup d’entre vous ont déjà allumé leur télévision pour y regarder Game One, chaîne historique du petit écran qui a permis de mettre jeu vidéo largement en avant. Même si elle est aujourd’hui largement occultée par l’immédiateté d’Internet et des réseaux sociaux, la chaîne créée en 1998 continuait d’avoir son audience, notamment au travers de l’émission TEAMG1 qui était aujourd’hui la vitrine de Game One, avec l’émission culte Level One, en dehors des multiples animes diffusés. BFM Tech&Co nous apprend cependant aujourd’hui que cette chaîne serait sur le point de fermer ses portes.
La fin d’une époque, après 27 ans d’antenne
L’annonce pourra surprendre étant donné que la chaîne Game One était encore rentable. Même si elle a souffert des modes de consommation qui évolue, Game One dégageait encore assez d’argent selon les personnes interrogées par BFM Tech&Co, en récoltant 2 millions d’euros par de bénéfices nets.
Cependant, la chaîne serait aujourd’hui victime de son propriétaire, Paramount Global, qui est sur le point d’opérer sa fusion avec Skydance. Ce qui mène à une restructuration complète du groupe, et Game One en serait visiblement l’une des victimes, et ce malgré sa situation financière étonnamment stable pour une chaîne qui n’est pas accessible chez tout le monde et dont l’audience a changé au cours des années.
Aucune annonce officielle n’a encore été formulée, et on ignore quand la diffusion sera stoppée, même si BFM Tech&Co avance la période de fin novembre. Une pensée à toutes les personnes qui seront affectées par cette décision, tandis qu’une page se tourne définitivement du côté du paysage audiovisuel français, après 27 ans à l’antenne.
Cet article peut contenir des liens affiliés