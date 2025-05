Front Mission 3 Remake : La refonte du troisième épisode de la saga de tactical-RPG se prépare pour le 26 juin

Voilà plus de trois ans désormais que la licence de tactical-RPG Front Mission fait l’objet d’un projet de remake. Les trois premiers épisodes ont fini par être concernés, et si Front Mission 1st: Remake et Front Mission 2 Remake sont disponibles, il restait encore de savoir quand le troisième opus finirait par sortir. On apprend aujourd’hui de la part de MegaPixel Studio et Forever Entertainment que ce sera pour fin juin.