Fracked se dévoile dans une vidéo de gameplay survoltée

Teasé il y a plus de trois mois, Fracked s’est enfin un peu plus exhibé lors du showcase Upload VR.

Une séquence de gameplay qui donne envie

Cette nouvelle vidéo de gameplay aura été l’occasion de voir un peu plus de gameplay. Sans réelle surprise, le titre nous montre dans cette vidéo de gameplay des gunfights assez pêchus mais également de la grimpette relativement vertigineuse et des phases assez stylées en ski.

Soit quelque chose d’assez typique d’un titre VR au niveau du feeling global, mais qui fait diablement envie. L’habillage graphique façon cartoon semble tout aussi efficace, et il nous tarde désormais de voir si le jeu tiendra la route tout du long.

On vous laisse mater sans plus tarder cette nouvelle vidéo de gameplay de Fracked qui arrivera cet été, sans plus de précisions exclusivement sur PlayStation VR.