Fracked : Le jeu d’action-aventure en VR de nDreams s’annonce sur le PlayStation VR en vidéo

Par les créateurs du sympathique jeu d’infiltration en VR Phantom: Covert Ops, nDreams annonce aujourd’hui sa nouvelle production VR avec Fracked. Et surprise, le titre arrivera uniquement sur le PlayStation VR pour le moment.

Un teaser vidéo qui dépote et doté d’une fenêtre de sortie

Via un premier teaser vidéo d’un peu moins d’une minute, Fracked nous montre qu’il s’agira d’un jeu d’action aventure en réalité virtuelle parfaitement survolté. Dans une esthétique plutôt cartoon à la Borderlands 2 VR, le titre nous entrainera dans la peau d’un héros devant se battre sur une planète face à des ennemis interdimensionnels.

Au programme du soft vous aurez des gunfights pêchus, la possibilité d’escalader diverses structures voire skier, comme on peut le voir cette première vidéo ci-dessus. Qui plus est, et sortie sur PlayStation VR oblige, le titre sera jouable entièrement avec les PlayStation Move. Cerise sur le gâteau, Fracked sera également optimisé pour la PlayStation 5 avec un framerate amélioré, des temps de chargement plus courts, mais aussi une meilleure résolution.

Il n’y a pas à dire le soft nous en donne l’eau à la bouche, et on sent clairement un sympathique clin d’œil aux divers films d’action cultes. Enfin, notez que Fracked sera de sortie d’ici cet été sans plus de précisions sur le PlayStation VR.