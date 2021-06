Fracked

Jouable en VR avec les Playstation Move, Fracked entraîne le joueur dans des scènes d'action survoltées où celui-ci incarne un héros niché au cœur d'une montagne et qui se voit forcer malgré lui d'affronter une horde de créatures interdimensionnels. Escalades, fusillades et descentes à skis sont de la partie afin de tenir en haleine le joueur en lui proposant des séquences de jeu toujours plus rapides et intenses.