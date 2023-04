Fortnite : La nouvelle mise à jour met à l’honneur L’Attaque des Titans avec Eren, Mikasa et Livaï

Après l’univers des super6héros qui a été épuisé à la moelle, Epic Games a trouvé sa nouvelle marotte avec les collaborations entre Fortnite et les mangas les plus populaires du moment. On a récemment eu droit à un partenariat avec My Hero Academia, mais cette nouvelle saison promettait de mettre l’accent sur L’Attaque des Titans, dont l’anime prendra fin dans quelques mois. Ce sont donc trois nouveaux skins qui nous sont présentés.