Fortnite Chapitre 4 : Nouveaux personnages, nouvelle ville futuriste et katana cinétique, toutes les nouveautés du lancement de la Saison 2

Pas d’événement spectaculaire ce coup-ci, mais un lancement de saison en grande pompe grâce à une campagne marketing depuis plusieurs jours, pas de doute, Epic Games veut relancer la hype autour de son jeu phare, Fortnite. Alors que la première saison du Chapitre 4 s’est clôturée hier vendredi 10 mars, une toute nouvelle saison prénommée Fortnite MEGA, à l’atmosphère colorée mais aussi plutôt tournée vers le Japon, avec en prime un partenariat à venir avec le manga L’Attaque des Titans, s’est ouverte dans la foulée du temps d’arrêt habituel.

En effet, après une maintenance de quelques heures ce vendredi, le jeu a réouvert ses portes afin que les joueurs et joueuses du monde entier découvrent ce que les développeurs ont préparé pour la Saison 2 du Chapitre 4 de Fortnite, avec la mise à jour déployée v24.00.

Vous le savez si vous suivez l’actualité du battle royale, à chaque nouvelle saison, cette grosse à jour de lancement ajoute de nouveaux éléments cosmétiques, mais aussi modifie la carte, apporte ses variations de gameplay ainsi que de nouvelles armes et personnages notamment. Après vous avoir fait découvrir le trailer cinématique, le trailer de lancement de la saison ainsi que la nouvelle carte de l’île, voici le moment de faire le point complet sur toutes les nouveautés de cette nouvelle saison prévue pour l’heure jusqu’au 2 juin 2023, soit moins de 3 mois.

Bienvenue à MEGA City

Elle a été l’attraction principale de la communication d’Epic Games concernant cette nouvelle saison, MEGA City est une grande ville néofuturiste baignée dans une atmosphère asiatico-japonaise, colorée et remplie de néons éclairés la nuit venue. Baladez-vous en ville grâce à votre nouvelle moto 2 places Victory Crown Rogue, aussi appelée Rogue, tandis que les rails de glisse répartis en ville devraient vous aider à vous déplacer rapidement. Et petit bonus : les armes sont actives durant votre glisse, alors profitez-en pour faire les meilleurs tricks possibles !

Sentez ces cerisiers et détendez-vous

Mais la ville de MEGA City n’est pas la seule nouveauté sur la carte de l’île, puisque une toute nouvelle zone entourant cette ville a fait son apparition au sud-est de l’île. Avec des énormes et ravissants cerisiers en fleurs, de magnifiques bâtiments d’architecture asiatique, ainsi que des jardins zens, vous vous sentirez comme transportés de l’autre côté du globe. A noter que vous ne trouverez plus de boules de neige, sangliers, loups, corbeaux ou encore grenouilles avec cette nouvelle mise à jour, ces éléments ont été remisés.

La MEGA-équipe du Passe de combat

Vous les attendez, les personnes faisant leur entrée dans le passe de combat de cette saison sont désormais connus. Pour rappel, vous pouvez débloquer ces persos tout le long des 100 niveaux du passe de combat, dont le prix est de 950 V-Bucks.

Voici comment se déroule l’accès au passe de combat et aux récompenses : comme pour les dernières saisons, chacune des 14 pages du passe de combat dispose d’un certain nombre de récompenses à débloquer en utilisant des étoiles de combat obtenues via les niveaux d’expérience, avec donc un total de 100 récompenses à récupérer. A noter que d’autres récompenses bonus vous attendent une fois les 100 paliers atteints, et que d’autres cosmétiques vous attendent en réussissant des quêtes spécifiques.

Voici la liste des personnages de gauche à droite sur l’image ci-dessus, chacun disposant d’un ensemble de 4 cosmétiques qui lui sont propres :

Mystica , membre légendaire des Éclairés qui s’en sort toujours indemne, débloquée en Page 7 du passe de combat

, membre légendaire des Éclairés qui s’en sort toujours indemne, débloquée en Page 7 du passe de combat Imani , un style entre tradition, modernité… et futurisme, débloquée en Page 3

, un style entre tradition, modernité… et futurisme, débloquée en Page 3 Féral , toujours à la dérive, mais jamais perdu, débloqué à la Page 9

, toujours à la dérive, mais jamais perdu, débloqué à la Page 9 Thunder , guerrier urbain, chef cuisinier d’un restaurant de sushi et lézard le plus stylé du Groupe de pacification, débloqué en Page 5

, guerrier urbain, chef cuisinier d’un restaurant de sushi et lézard le plus stylé du Groupe de pacification, débloqué en Page 5 Misuki , elle est les profondeurs de l’océan, la fureur de la tempête, rendue disponible en Page 13

, elle est les profondeurs de l’océan, la fureur de la tempête, rendue disponible en Page 13 Matassine , l e chaos est un jeu qu’elle gagne systématiquement, débloquée Page 11

, l e chaos est un jeu qu’elle gagne systématiquement, débloquée Page 11 Renzo le Ravageur , le meilleur influenceur apocalypse de la galaxie, débloqué dès le 1er palier du passe de combat

, le meilleur influenceur apocalypse de la galaxie, débloqué dès le 1er palier du passe de combat et enfin Eren Jäger, de L’Attaque des Titans, qui sera débloqué un peu plus tard cette saison, sûrement avec des quêtes dédiées

De tout nouveaux renforts de réalité

La saison passée sont venus ponctuer vos parties les renforts de réalité, ces bonus débloqués à intervalle régulier, et qu’il vous fallait choisir d’utiliser ou non ou obtenir tel ou tel avantage durant une partie. Cette saison, d’anciens renforts de réalité font leur retour, comme Doigts légers, Surplus de sniper, Affinité aérienne, Canonnade du brave, Pêche à la méduse, Trace sanglante, Frappe ténébreuse, Parkour bénéfique ou encore Maîtrise des clés.

Mais des nouveaux débarquent aussi sur l’île, en voici un aperçu :

De l’or dans les ordures, permettant d’obtenir du butin lors de la sortie d’une cachette, une seule fois par cachette

permettant d’obtenir du butin lors de la sortie d’une cachette, une seule fois par cachette Chasseur de trésors , qui permet de marquer les coffres proches lorsque l’on rentre pour la première fois dans un lieu-dit

, qui permet de marquer les coffres proches lorsque l’on rentre pour la première fois dans un lieu-dit Surplus de Slap , qui nous permet de trouver dans chacun des coffres ouverts, du sirop de Slap en rab.

, qui nous permet de trouver dans chacun des coffres ouverts, du sirop de Slap en rab. Glissades aux munitions , qui comme son nom l’indique, vous rend des munitions normales lors d’une glissade.

, qui comme son nom l’indique, vous rend des munitions normales lors d’une glissade. Armes normales amplifiées , permettant un accroissement de la taille des chargeurs des armes normales.

, permettant un accroissement de la taille des chargeurs des armes normales. Fusil à pompe recycleur , qui octroie à vos fusils à pompe une chance de ne pas consommer de munitions en tirant.

, qui octroie à vos fusils à pompe une chance de ne pas consommer de munitions en tirant. Coup de grâce distingué, avec lequel vous réinitialiserez le temps d’attente entre deux ruées de lame cinétique si vous éliminez quelqu’un.

De tout nouveaux cosmétiques

Les joueurs et joueuses en ont désormais la pleine habitude, chaque nouvelle mise à jour, et a fortiori chaque nouvelle saison apporte son lot de nouveaux cosmétiques comme des nouvelles tenues, des écrans de chargement, des revêtements pour les armes, des musiques etc. Découvrons les ajouts de cette mise à jour.

Le Parapluie Top 1

Voici le tout nouveau Parapluie Top 1 pour compléter votre collection, synonyme de première victoire sur cette nouvelle saison du Battle Royale, grâce à notre ami @Hypex.

Les (plus ou moins) nouvelles armes

Des armes de la saison précédente sont de retour comme le Fusil à pompe automatique d’expert, le Fusil d’assaut à viseur rouge, le Pistolet-mitrailleur à chargeur double et le Pistolet tactique. Des armes jusqu’à présents remisées font également leur retour comme le Fusil de sniper lourd, Fusil de tireur d’élite Cobra, Fusil de sniper Souffle du dragon, le Fusil à pompe de combat et toutes les armes exotiques.

Les aérosols et revêtements de la nouvelle saison

Voici de quoi vous amuser pour personnaliser l’île ou vos équipements, que l’on a pu apercevoir grâce à @iFireMonkey.

Les nouveaux accessoires de dos

Harmonisez vos tenues avec ces nouveaux accessoires de dos à débloquer durant toute la saison.

Les émotes de cette saison MEGA

Laissez parler vos bras et vos jambes avec ces nouvelles trainées et ces nouvelles émotes pour vous faire connaître.

Les nouveaux écrans de chargement

Ces écrans, que l’on peut changer à souhait via le menu, font toujours fureur chez les joueurs et joueuses, tant ceux-ci sont la plupart du temps très réussis et originaux.

En bref

Voici quelques autres informations à savoir sur cette nouvelle saison, en bref :

Epic Games a annoncé ne plus prendre en charge les versions 7 et 8.1 de Windows pour cette nouvelle Saison. Vous pourrez néanmoins passer par GE Force Now si vous ne possédez pas Windows 10 ou 11.

pour cette nouvelle Saison. Vous pourrez néanmoins passer par GE Force Now si vous ne possédez pas Windows 10 ou 11. De toutes nouvelles cartes de créateurs sont disponibles après un défi lancé pour créer des cybervilles . Retrouvez-les dans l’onglet du choix de mode de jeu pour les essayer.

sont disponibles après un défi lancé pour créer des . Retrouvez-les dans l’onglet du choix de mode de jeu pour les essayer. Le Bleuvage est désormais un objet de rareté légendaire qui vous permettra de récupérer énormément de PV et de bouclier très rapidement. Le Bleuvage se trouve désormais dans les chambres fortes à cartes d’accès, mais aussi dans des points d’intérêts venant d’une faille ou encore dans les caches de combat.

Le Bleuvage est désormais un objet de rareté légendaire qui vous permettra de récupérer énormément de PV et de bouclier très rapidement. Le Bleuvage se trouve désormais dans les chambres fortes à cartes d'accès, mais aussi dans des points d'intérêts venant d'une faille ou encore dans les caches de combat.

Vous êtes prêts à vous lancer dans cette nouvelle saison