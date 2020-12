Fortnite ajoute le support 120 fps sur PS5 et Xbox Series et un nouveau mode limité arrive

Il y a quelques temps, nous vous donnions nos impressions sur ce que valait Fortnite sur les consoles de nouvelle génération. Jusqu’ici, le titre était cantonné à du 60 fps, mais dorénavant, il sera possible de passer à la vitesse supérieur comme l’annonce Epic Games.

Les nouveautés de la mise à jour 15.10

La mise à jour 15.10 apporte en effet la possibilité de jouer en 120 fps sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S, aussi bien en mode Battle Royal qu’en mode Créatif. Sur PS5 et Xbox Series, il faudra en revanche se contenter d’une résolution en 1 440p, contre du 1 080p sur Xbox Series S.

Bien entendu, il faudra également disposer d’un téléviseur capable d’afficher ce taux de rafraichissement pour ce surplus de fluidité. Pour activer ces 120 fps, vous devrez vous rendre dans l’onglet Graphisme des paramètres afin d’afficher cette option.

Mais cette mise à jour ne contient pas que cela, puisque l’on peut découvrir depuis hier le mode temporaire L’Espion intérieur, qui consiste à jouer en deux équipes, à savoir 8 agents d’un côté, et 2 espions de l’autre, le but étant bien entendu pour les espions de tuer les agents, le plus discrètement possible. Un petit air d’Among Us donc, qui n’a certes pas inventé le genre, mais qui permet à ce mode de surfer sur la vague de popularité du jeu.