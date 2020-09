Among Us

Among Us est un jeu de survie asymétrique jouable jusqu'à 10 joueurs. Vous y incarnerez un petit personnage qui devra effectuer de nombreuses tâches dans un vaisseau spatial afin de le remettre sur pied, histoire de pouvoir vous enfuir. Mais attention, parmi l'équipage se cachera des imposteurs, prêt à tout pour vous empêcher à arriver à vos fins, quitte à vous tuer au détour d'un couloir. Établissez une stratégie, faites tout pour vous en sortir et démasquer vos ennemis.