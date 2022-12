Fire Emblem Engage présente le Somniel, votre propre forteresse volante dans le jeu

Intelligent Systems a bien compris que le Monastère de Garreg Mach dans Three Houses était l’un des éléments les plus plébiscités par la communauté, c’est donc sans grande surprise que le studio reprend cette fonctionnalité dans Fire Emblem Engage. Ici, c’est une véritable forteresse volante qui vous est confiée, nommée Somniel. On la découvre aujourd’hui dans une nouvelle vidéo sous-titrées en français afin de comprendre tout ce qu’elle nous réserve.

Une base remplie d’activités et de possibilités

Ce QG vous servira essentiellement de base pour bien vous préparer au combat, avec des arènes pour vous entraîner où vous pourrez même créer vos propres cartes pour les partager avec d’autres personnes. Vous y trouverez aussi une chambre dédiés aux anneaux qui vous lient avec des personnages emblématiques de la série, mais cet endroit sera aussi le théâtre de vos rendez-vous avec vos compagnons.

Vous pourrez donc aller prendre un repas avec eux, mais aussi faire du sport façon Fitness Boxing, vous occuper d’animaux de la ferme, participer à des défis à dos de wyvernes… Bref, Somniel aura largement de quoi vous occuper quand vous ne serez pas trop occupés à sauver le monde.

Fire Emblem Engage sortira le 20 janvier 2023 exclusivement sur Nintendo Switch.