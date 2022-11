Fire Emblem Engage se dévoile un peu plus avec un long trailer centré sur l’histoire du jeu

Nintendo commencera fort la nouvelle année 2023 avec la sortie de Fire Emblem Engage. Voilà maintenant plus de trois ans que la série Fire Emblem n’a pas eu droit à un vrai nouveau épisode (on écarte le récent spin-off Warriors), ce qui veut dire que ce nouvel opus est forcément très attendu. Surtout depuis que l’on a appris qu’il n’hésiterait pas à multiplier les références aux précédents jeux, avec la présence désormais cultes comme Marth ou Lucina. Afin de nous présenter un peu plus le jeu à presque deux mois de sa sortie, Nintendo et Intelligent Systems publient aujourd’hui une nouvelle bande-annonce.

Ces cheveux, on ne s’en remet toujours pas

Celle-ci est riche en nouvelles informations sur l’histoire du jeu, mais ne vous attendez pas à un seul bout de gameplay. Ce trailer n’a pour but que de teaser l’histoire du jeu, qui reste malgré tout assez obscure même avec ces trois minutes de cinématiques.

On y comprend simplement qu’il est question d’anneaux à récupérer, d’Emblèmes à invoquer, de guerres de royaumes, et de personnages hauts en couleur, ce qui n’est pas une première pour la série. Nul doute que cela suffira pour faire grimper l’impatience autour de ce titre, en attendant de voir un peu plus de gameplay.

Fire Emblem Engage sortira le 20 janvier 2023 exclusivement sur Nintendo Switch.