Final Fantasy XVI : Naoki Yoshida confirme que le jeu est dans sa phase finale de développement

Si tout se passe comme prévu, Final Fantasy XVI devrait rapidement refaire parler de lui, puisque Naoki Yoshida nous a promis de nous donner des nouvelles du projet durant ce printemps 2021. En attendant, la seule actualité qui entoure le jeu en ce moment est l’arrivée d’une gamme de vêtements Final Fantasy chez Uniqlo, dans laquelle le seizième épisode est lui aussi présent. A cette occasion, le producteur s’est entretenu avec Uniqlo à l’occasion d’une interview, qui a été repérée puis traduite sur Reddit, et qui nous apprend un détail intéressant.

Yoshida Naoki says that FF16 is already in the final stages of development, and he says the story is a very well fleshed out one.

His comment was released in the Final Fantasy 35th Anniversary Uniqlo magazine. Here’s the full translation! pic.twitter.com/X23AFqOXfJ

