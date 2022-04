Final Fantasy : Une gamme de vêtements Uniqlo fuite, avec la présence de Final Fantasy XVI

La saga Final Fantasy fête son 35ème anniversaire, et si l’on attend des nouvelles de Final Fantasy XVI pour ce printemps 2022, Square Enix a déjà célébré cet anniversaire spécial avec la sortie des Pixel Remasters, qui donnent un (léger) coup de jeune aux six premiers opus. On peut aussi s’attendre à ce que la saga fasse le plein de produits dérivés, et visiblement, Uniqlo s’est associé à Square Enix afin de concevoir une gamme de t-shirts à l’effigie de chacun des épisodes principaux.

Un artwork inédit de Final Fantasy XVI ?

Cette nouvelle gamme a été publiée un peu trop tôt sur le site vietnamien d’Uniqlo, puisque la page en question a été très vite retirée après sa mise en ligne. RPG Site a néanmoins pu mettre la main sur les images de ces vêtements, qui mettent chacun en avant un épisode de la saga.

Et la surprise là-dedans, ce que l’on aperçoit que Final Fantasy XVI est lui aussi représenté. Clive, le héros de ce nouvel opus, apparait alors sur l’un des t-shirts, avec un artwork qui semble être inédit bien que difficile à examiner pour le moment. Ifrit serait aussi représenté sur l’image.

On ignore encore quand ce seizième épisode refera surface, mais si des goodies à son sujet commencent à apparaitre, on peut espérer que l’attente ne sera plus très longue. On ne sait pas non plus sur cette gamme de vêtements Uniqlo sera disponible partout dans le monde.