Final Fantasy XVI : Une version PC est toujours possible, mais pas avant longtemps

Final Fantasy XVI a enfin pu être approché par la presse et les influenceurs avec une première démo jouable qui a été présentée par Naoki Yoshida, producteur du jeu en personne. Ce dernier a ainsi donné de nombreuses interviews riches en détails sur ce JRPG très attendu, de quoi en apprendre un peu plus sur la supposée version PC du jeu. Le titre est en effet une exclusivité temporaire PS5 de six mois, ce qui laisse penser qu’une telle version est envisageable dans un futur plus ou moins proche, mais Yoshida a souhaité tempérer les attentes à ce sujet.

Une version PC encore hypothétique

Le fait que Final Fantasy XVI soit une exclusivité temporaire de six mois ne veut pas automatiquement dire qu’une version du PC arrivera tout pile six mois après la sortie du jeu sur PS5. Naoki Yoshida a tenu à le rappeler sur le PlayStation Blog japonais, en indiquant que même s’il souhaite effectivement que le jeu voit le jour sur PC, un tel portage n’arrivera pas tout de suite :

« Tout d’abord, il est vrai que Final Fantasy XVI est une exclusivité limitée de six mois sur PS5. Cependant, dire que la version PC sortira dans six mois, ça c’est une toute autre histoire. Je vais être clair, mais la version PC ne sortira pas dans six mois. C’est parce que nous avons passé beaucoup de temps et d’argent à optimiser la version PS5 pour offrir la meilleure expérience de jeu. Bien sûr, j’aimerais sortir une version PC à un moment donné afin que plus de monde puisse y jouer. Cependant, même si nous commençons à optimiser la version PC après la sortie de la version PS5, nous n’aurons pas le temps de l’optimiser pour une sortie dans six mois, donc elle ne sortira pas prochainement. J’aimerais la sortir éventuellement, et je pense que je le ferai, mais je n’en suis pas au stade où je peux dire quand. »

Ce n’est pas la première fois que Yoshida rappelle que la version PC n’est clairement pas une priorité aujourd’hui et que tous les efforts de l’équipe se sont concentrés sur la version PS5. Si vous attendiez une version PC du jeu pour Noël 2023, vous pouvez donc faire une croix dessus, et vous préparer à l’attendre encore plus longtemps que prévu.

Final Fantasy XVI sortira le 22 juin prochain sur PlayStation 5.