Final Fantasy XVI : Les premières previews sont là, voici tout ce qu’il faut retenir

Même si quelques trailers savamment mis en scène ont permis de nous révéler deux trois choses à propos de Final Fantasy XVI, le prochain JRPG de Square Enix est encore loin d’avoir livré tous ses secrets. Jusqu’ici, aucune vraie portion de gameplay n’avait été montrée sans montage, mais plusieurs organes de presse et vidéastes ont été invités par l’éditeur japonais afin d’avoir un aperçu exclusif de l’un des titres les plus attendus de l’année. Voici ce qu’il faut retenir des previews de Final Fantasy XVI.

De l’action à outrance

On peut tout d’abord admirer plusieurs séquences de gameplay en provenance de Gematsu, qui nous montrent l’étendue de la démo qui est passée entre les mains des journalistes et influenceurs présents à l’événement organisé par l’éditeur. Ces séquences nous emmènent jusqu’au combat contre Benedikta et Garuda, donc attention à vous si vous ne souhaitez pas être spoilé.

C’est l’occasion d’avoir une idée plus précise du système de combat, qui fera donc la part belle à l’action. Rien de plus normal lorsque l’on sait que Ryota Suzuki s’occupe de ce dernier, après avoir fait ses armes sur la série Devil May Cry. Et selon Eurogamer, on a affaire ici à un vrai action-RPG, pas à un système de combat façon Final Fantasy VII Remake. Les pouvoirs des Primordiaux sont en quelque sorte vus comme les Jobs d’antan afin de rattacher le jeu à ses racines de RPG, et il faudra visiblement bien savoir jongler entre ces capacités pour faire face aux différences adversaires.

On assiste également à un combat entre Primordiaux qui met le paquet sur la mise en scène (visible dans les vidéos ci-dessous), et qui montre que l’on pourra bien contrôler Ifrit comme un personnage à part entière durant ces séquences qui ressemblent à des gros combats de Kaijus.

Toutes les previews semblent mentionner que l’action passe d’une séquence à une autre de façon totalement fluide. Que ce soit entre les cinématiques et les phases de gameplay, tout s’enchainent naturellement, ce qui serait possible grâce à la technologie de la PS5 selon Yoshida.

Quelques informations en vrac

Un debrief de la présentation avec Naoki Yoshida a aussi été publié sur Gematsu, dans lequel on apprend plusieurs détails intéressants, tout comme chez IGN :

Il y aura plus de 11 heures de cut-scenes pour le scénario principal .

. Comme on le savait, Final Fantasy XVI ne sera pas un monde ouvert, mais il possèdera une world map .

. Il y aura beaucoup de grandes zones qui vont favoriser l’exploration .

. Une zone centrale servira de HUB entre chaque grand temps fort de l’histoire, avec notamment la présence d’un forgeron.

Il n’y aura pas de donjon caché ou de zone secrète.

Torgal, le chien-loup de Clive, sera présent presque constamment et il sera possible de lui donner des ordres.

Les options d’accessibilité prendront la forme d’anneaux à équiper : certains permettront d’effectuer des combos en une seule touche, d’autres permettront d’esquiver automatiquement. Cela équivaut en quelque sorte à un mode Facile, pour celles et ceux qui n’aiment pas l’action.

: certains permettront d’effectuer des combos en une seule touche, d’autres permettront d’esquiver automatiquement. Cela équivaut en quelque sorte à un mode Facile, pour celles et ceux qui n’aiment pas l’action. Le jeu ne répétera pas les erreurs des précédents Final Fantasy en disposant d’une histoire narrée du début à la fin, sans trous ou promesse d’un autre épisode.

Aucun retard n’est prévu : « Je peux vous dire que nous ne prévoyons aucun retard et à moins d’un acte divin, comme un météore frappant notre siège social au Japon, le jeu sortira à temps ».

Et si vous souhaitez en voir plus, on ne pourra que vous conseiller d’aller faire un tour chez nos collègues francophones qui ont pu poser les mains sur le jeu, comme At0mium, Iconoclaste, GamerGen, JV, ou encore lire l’aperçu publié sur le PlayStation Blog.

Final Fantasy XVI sortira le 22 juin prochain sur PlayStation 5.